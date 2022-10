Tom McRae en rénovation fait son téléthon…

Huit ans après avoir fait son apparition dans le monde de la musique et quatre albums plus tard, Tom McRae sort enfin un album live.

Afin de financer ses futurs enregistrements et ses tournées, celui-ci a décidé de le mettre en vente à partir de son site internet officiel, pour la somme modique £10 (soit environ 15 euros). Retraçant la tournée européenne 2007 du chanteur anglais, le disque regroupe 12 titres, entre autres enregistrés à Paris, Perpignan, Belfast, Stockholm, Strasbourg, Stavanger et Londres. On y retrouve les titres incontournables tels que son premier « tube », The End of the World News (Dose me up), ou encore The Boy with the Bubblegun, et Walking2Hawaii.

Accompagné de ses deux compères, Oli Kraus (violoncelle) et Olli Cunningham (piano), Tom McRae a su enthousiasmé son public lors de cette tournée confidentielle, en lui proposant un show intimiste.

Pour rappel, le premier album éponyme de Tom McRae est sorti en 2000 créant la surprise et le respect de certains critiques, tout comme la publication de Just Like Blood en 2003. Mais depuis All Maps Welcome (2005), ses ventes d’album ne décollent pas assez pour sa maison de disque et la sortie de King of Cards (2007) n’arrange pas les choses. Aujourd’hui Tom McRae annonce sur son site qu’acheter son live l’aidera à continuer d’enregistrer et de tourner.